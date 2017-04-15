Более 350 сотрудников МВД Удмуртии будут охранять порядок в ночь с 15 на 16 апреля

Опубликована: Сегодня 11:21

фото: 18.мвд.рф
Более 350 сотрудников МВД по УР будут охранять порядок и общественную безопасность в период празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Об этом на встрече с журналистами республиканских СМИ сообщил заместитель начальника полиции МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года на территории Удмуртской Республики в 118 православных храмах и молитвенных домах Русской Православной Церкви пройдут торжественные литургии и крестные ходы, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

В Пасхальную ночь для обеспечения безопасности граждан, дорожного движения и общественного порядка в местах проведения богослужений планируется задействовать более 350 сотрудников подразделений МВД и Росгвардии, 23 сотрудника ЧОО, 114 членов ДНД и 31 представитель казачества.

МВД по Удмуртской Республике рекомендует гражданам, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, воздержаться от распития алкогольных напитков, в том числе пива. Настоятельно рекомендуем не приносить с собой напитки в стеклянной таре, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте и при проведении массовых мероприятий (оружие, пиротехнику). Особое внимание уделите своим детям - не оставляйте их без присмотра.

Просим проявлять бдительность к оставленным без присмотра подозрительным предметам, ни в коем случае не пытаться самостоятельно проверить их содержимое, а информировать о них сотрудников правоохранительных органов. Телефон полиции, как и прежде «02».


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