Появилось видео прототипа карабина «Сайга» KSZ-223 от концерна «Калашников»

Опубликована: Сегодня 21:34

фото: скриншот видео
На YouTube-канале Practical Shooting опубликовано первое видео прототипа карабина «Сайга» KSZ-223, созданного для соревнований, которые пройдут в июне. Как пишет телеканал «Звезда», новый карабин предназначен для спортсменов, занимающихся практической стрельбой.

О том, что спортсмены получат помповую версию карабина «Сайга», сообщал в феврале президент Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Виталий Крючин. Он также отметил, что оружие изготавливается специально для чемпионата по стрельбе из карабина, который пройдет в России на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» в июне 2017 года.


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