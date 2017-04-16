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Появилось видео прототипа карабина «Сайга» KSZ-223 от концерна «Калашников»
Опубликована: Сегодня 21:34 На YouTube-канале Practical Shooting опубликовано первое видео прототипа карабина «Сайга» KSZ-223, созданного для соревнований, которые пройдут в июне. Как пишет телеканал «Звезда», новый карабин предназначен для спортсменов, занимающихся практической стрельбой.
О том, что спортсмены получат помповую версию карабина «Сайга», сообщал в феврале президент Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Виталий Крючин. Он также отметил, что оружие изготавливается специально для чемпионата по стрельбе из карабина, который пройдет в России на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» в июне 2017 года.