В Ижевске потратившего 13 млн рублей бывшего проректора ИжГТУ обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Опубликована: Сегодня 22:55

фото: v-kurse.ru
Бывшего проректора Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Коршунова по ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд.

В 2014-2015 годах Коршунов инициировал заключение университетом контрактов на выполнение научных исследований на общую сумму более 13 млн рублей с одним из малых инновационных предприятий города Ижевска. На самом же деле по его указанию исследовательские работы были выполнены сотрудниками университета, а за якобы выполненные работы на счет малого инновационного предприятия было перечислено более 13 млн рублей. Эти деньги по указанию Коршунова были обналичены и переданы ему представителем предприятия. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. В результате федеральному бюджету причинён материальный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Ижевска.


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