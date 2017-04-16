В Ижевске потратившего 13 млн рублей бывшего проректора ИжГТУ обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Опубликована: Сегодня 22:55



фото: v-kurse.ru фото: v-kurse.ru

В 2014-2015 годах Коршунов инициировал заключение университетом контрактов на выполнение научных исследований на общую сумму более 13 млн рублей с одним из малых инновационных предприятий города Ижевска. На самом же деле по его указанию исследовательские работы были выполнены сотрудниками университета, а за якобы выполненные работы на счет малого инновационного предприятия было перечислено более 13 млн рублей. Эти деньги по указанию Коршунова были обналичены и переданы ему представителем предприятия. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. В результате федеральному бюджету причинён материальный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Ижевска.