"Мисс Россия-2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области

Опубликована: Сегодня 13:20

Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте Woman.ru.
 
Финал конкурса красоты «Мисс Россия 2017» состоялся в субботу, 15 апреля. Победительница получила корону стоимостью 1 миллион долларов, сертификат на 3 миллиона рублей, автомобиль и классическое колье из белого золота и бриллиантов общим весом более 12 карат.
 
Звание «Первая Вице-мисс Россия 2017» завоевала Ксения Александрова из Москвы. Второй Вице-мисс признана Альбина Ахтямова из Башкортостана. Девушкам вручили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении, а также призы от спонсоров — сертификаты на 100 и 50 тысяч рублей соответственно.
 
А самой красивой девушкой по мнению пользователей интернета, стала Лидия Молодцова из Новосибирска. В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» на портал Woman.ru за неё проголосовало 3 619 человек.


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