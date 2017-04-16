В Сарапуле из-за наезда на пешеходов "Субару" с пьяным водителем погибла женщина

Опубликована: Сегодня 13:33



Фото: День.org Фото: День.org

В Сарапуле 15 апреля около 18 час. 30 мин. на перекрестке ул. Гагарина – ул. Труда, 55-летний водитель а/м «Субару Форестер», находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,925 мг/л), не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Как сообщают в ГИБДД, в результате ДТП скончалась 62-летняя женщина, два человека получили травмы.

Виновник ДТП задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК Российской Федерации. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.