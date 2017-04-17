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Допрос пьяного виновника гибели пешехода в Сарапуле появился в Сети
Опубликована: Сегодня 08:30 Водителя, который наехал на трех пешеходов в Сарапуле, допросили. Видео предоставил 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Напомним, авария произошла в субботу, 15 апреля. Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. В результате двое человек получили травмы, погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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