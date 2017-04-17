Допрос пьяного виновника гибели пешехода в Сарапуле появился в Сети

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео
Водителя, который наехал на трех пешеходов в Сарапуле, допросили. Видео предоставил 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.


Напомним, авария произошла в субботу, 15 апреля. Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. В результате двое человек получили травмы, погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



Загрузка...
Теги
Москва творчество самолет Дмитрий Медведев Ижевск оружие транспорт Госсовет УР преступление Балезино терроризм Ува пенсия здоровье наркотики вода технологии Украина МЧС ЖКХ музыка свадьба дороги ГЖД Сарапул штраф Игра биатлон Ижавто недвижимость футбол убийство фестиваль ИжГТУ инвалид праздник хоккей пристав алкоголь СКП ремонт строительство лес занятость ветеран траур долг бизнес Малая Пурга животные Интернет Завьялово МВД банк Владимир Путин молодежь Голливуд зоопарк религия суд полиция промышленность пожар Александр Волков мода природа Можга ДТП финансы бюджет США дети СМИ правительство выставка торговля армия Удмуртия конкурс видео Новый год/Рождество образование звезда ГИБДД школа погода Воткинск семья выборы депутат прокуратура Россия туризм рейтинг телевидение физкультура кино Глазов медицина безопасность
Все теги
Яндекс.Погода