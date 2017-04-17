Глава Воткинского района Андрей Русинов написал заявление об отставке

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: izvestiaur.ru
Глава Воткинского района Андрей Русинов написал заявление об отставке. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом на утреннем совещании органов госвласти в понедельник, 17 апреля, заявил врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«У нас по Воткинскому району разворачиваются разные события напряженные, у меня масса обращений на мое имя. Я вам с первого дня сказал, и журналистам, и вам, что должны мы работать максимально открыто и честно. Я реагирую практически на все обращения граждан. Общественный и гражданский контроль неизбежен. Мы утро сегодня начали с господином Русиновым с главой муниципального образования Воткинский района. Я не буду сейчас вникать в подробности и углубляться. Результатом нашего общения стала просьба об отставке», - сказал Бречалов.

Врио главы Удмуртии уточнил, что в соответствии с федеральным законодательством принять отставку он не может и посоветовал к депутатам Воткинского района повнимательнее отнестись к заявлению.

«Я буду разбираться в ситуации, которая там сложилась. По некоторым сюжетам – перебор. Я обращаюсь к министру МВД Александру Первухину. Там есть пара смелых заявлений, которые угрожают расправой дочери, которая в школу ходит, возьмите на контроль», - подытожил Александр Бречалов.


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