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В Удмуртии разыскивают мужчину, ушедшего из дома в свой день Рождения
Опубликована: Сегодня 10:43 В Удмуртии разыскивают Братьян Гурьяна Степановича 15.04.1955 года рождения. В свой день Рождения, 15.04.2017 года около 12.00 мужчина ушел из дома в деревне Старый бор в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Человек дезориентирован, страдает расстройством памяти. В последнее время просил увезти его в Пермь, там нет ни друзей, ни родственников. Мог направляться по Можгинскому тракту.
Был одет: желто - коричневая дубленка, спортивные брюки темно - синего цвета, белый свитер.
Приметы: рост 166 см, на левой руке татуировка в виде буквы "р", на голове родинка, руки дрожат.
Если вы видели пропавшего мужчину или вам известна информация о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам ПСО Регион 18: 89511952971; 89635485758, либо в полицию, по тел. 02.
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