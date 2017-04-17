В Удмуртии разыскивают мужчину, ушедшего из дома в свой день Рождения

Опубликована: Сегодня 10:43

фото: vk.com/psoregion18
В Удмуртии разыскивают Братьян Гурьяна Степановича 15.04.1955 года рождения. В свой день Рождения, 15.04.2017 года около 12.00 мужчина ушел из дома в деревне Старый бор в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Человек дезориентирован, страдает расстройством памяти. В последнее время просил увезти его в Пермь, там нет ни друзей, ни родственников. Мог направляться по Можгинскому тракту.

Был одет: желто - коричневая дубленка, спортивные брюки темно - синего цвета, белый свитер.

Приметы: рост 166 см, на левой руке татуировка в виде буквы "р", на голове родинка, руки дрожат.

Если вы видели пропавшего мужчину или вам известна информация о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам ПСО Регион 18: 89511952971; 89635485758, либо в полицию, по тел. 02.



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