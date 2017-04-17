Примеряет ли экс-министр Минтранса Виктор Вахромеев черный мешок?

Опубликована: Сегодня 11:25

фото: pr-vesti.ru
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев, покинувший свой пост по собственному желанию 14 апреля, может повторить судьбу Александра Соловьева, экс-главы Удмуртской Республики.

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Аргументам в Ижевске», что у федеральных правоохранителей появились вопросы к бывшему министру. Существует большая вероятность, что Виктор Вахромеев вскоре получит бесплатный билет на рейс «Ижевск-Москва», правда, в сопровождении с небольшими неудобствами: неприлично рядом с ним будут находится неизвестные накачанные люди в масках и с оружием.

Также неизвестно, сможет ли внезапно уволившийся министр насладиться в полете завтраком от Ижавиа, поскольку такие рейсы, как мы смогли понять по этапированному Александру Соловьеву, проходят в наручниках и одетым на голову черном мешке.

Наша справка: Виктор Павлович Вахромеев, родился 16 марта 1954 года в деревне Печищи В-Услонского района Татарской АССР. В 1976 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильные дороги».

1976-1983 - мастер, прораб АБЗ, мастер СУ-1 Дорожно-строительного управления № 1, Ижевск
1983-2003 - начальник технического отдела, главный инженер, начальник Управления механизации, заместитель начальника по эксплуатации автомобильных дорог, дорожных сооружений и безопасности движения ГУП "Удмуртавтодор", Ижевск
2003-2011 - заместитель начальника по эксплуатации дорог и безопасности движения ГУ "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск
2011-2013 - заместитель начальника казенного учреждения "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск 2013-2014 - начальник казенного учреждения "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск
2014 - исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Ижевск
С 2014 года - министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Ижевск.


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