|
Парламентарий из Удмуртии Вадим Белоусов заработал в 10 раз меньше супруги
Опубликована: Сегодня 12:29 На сайте Госдумы опубликовали доход депутатов, представляющих Удмуртию в нижней палате парламента. Одним из самых интересных представителей списка стал Вадим Белоусов из «Справедливой России», занимающий четвертую строчку. В 2016 году он заработал 4,7 млн рублей, а вот его жена ровно в 10 раз больше него – 47,2 млн рублей. Она также является владелицей девяти земельных участков общей площадью 12,1 тыс. «квадратов», трех жилых домов, квартиры, гаража, машиноместа, пяти нежилых помещений, инженерно-коммуникационного сооружения. Автопарк семьи состоит из семи авто: «ВАЗ 21093», «ГАЗ 13», «Мерседес Гелендваген», «Мини Купер», БМВ Х6, «БМВ 325 I», «БМВ 750 LI».
Наибольший доход среди коллег получил депутат Госдумы Александр Василенко («Единая Россия»), который заработал в 2016 году 18,95 млн рублей, его супруга – 13,8 млн рублей. В собственности семьи находятся дачный участок на 1,2 тыс. кв.м, садовый участок – 1,18 кв.м, жилой дом, две квартиры, три машиноместа и автомобиль «Audi А4».
На втором месте оказался Андрей Исаев («Единая Россия») с доходом в 6,7 млн рублей. В его собственности находится квартира на 113 «квадратов, квартира в общей совместной собственности, у ребенка – доля в квартире.
На третьем месте – Алексей Загребин («Единая Россия»). Его доход составил 5,6 млн рублей, супруга заработала 525 тыс. рублей. В собственности семьи находятся три квартиры и автомобиль VW «TIGUAN».
Пятым по списку идет Игорь Сапко («Единая Россия»), он задекларировал доход в 4,2 млн рублей, супруга – 1,18 млн рублей. В собственности парламентария находятся земельный участок на 5,9 тыс. кв.м, гостевой дом, квартира (1/2), дом охраны, досуговый центр, снегоболотоход, LEXUS RX200T и LEXUS RX350.
Закрывает рейтинг Валерий Бузилов («Единая Россия), который заработал 2,4 млн рублей, а его супруга – 142 тыс. рублей. Семья владеет двумя семейными участками, квартирой, машиноместом, садовым домом, автомобилями NISSAN PATROL и BMW 325i xDrive, а также понтоном.