Парламентарий из Удмуртии Вадим Белоусов заработал в 10 раз меньше супруги

Опубликована: Сегодня 12:29



фото: uo-novokub.ucoz.com фото: uo-novokub.ucoz.com

Наибольший доход среди коллег получил депутат Госдумы Александр Василенко («Единая Россия»), который заработал в 2016 году 18,95 млн рублей, его супруга – 13,8 млн рублей. В собственности семьи находятся дачный участок на 1,2 тыс. кв.м, садовый участок – 1,18 кв.м, жилой дом, две квартиры, три машиноместа и автомобиль «Audi А4».На втором месте оказался Андрей Исаев («Единая Россия») с доходом в 6,7 млн рублей. В его собственности находится квартира на 113 «квадратов, квартира в общей совместной собственности, у ребенка – доля в квартире.На третьем месте – Алексей Загребин («Единая Россия»). Его доход составил 5,6 млн рублей, супруга заработала 525 тыс. рублей. В собственности семьи находятся три квартиры и автомобиль VW «TIGUAN».Пятым по списку идет Игорь Сапко («Единая Россия»), он задекларировал доход в 4,2 млн рублей, супруга – 1,18 млн рублей. В собственности парламентария находятся земельный участок на 5,9 тыс. кв.м, гостевой дом, квартира (1/2), дом охраны, досуговый центр, снегоболотоход, LEXUS RX200T и LEXUS RX350.Закрывает рейтинг Валерий Бузилов («Единая Россия), который заработал 2,4 млн рублей, а его супруга – 142 тыс. рублей. Семья владеет двумя семейными участками, квартирой, машиноместом, садовым домом, автомобилями NISSAN PATROL и BMW 325i xDrive, а также понтоном.