Дожди и мокрый снег ожидаются на этой неделе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:17



фото: press.lv фото: press.lv

В четверг, 20 апреля, к республике подойдет черноморский циклон. «Днем прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки преимущественно в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет очень ветрено. В ночь на 20 апреля 0,-5°С, днем 0,+5°С», - сообщают синоптики с уточнением, что почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.