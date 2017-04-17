|
Дожди и мокрый снег ожидаются на этой неделе в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:17 Сегодня днем в Удмуртии ожидаются дожди, а завтра существенно похолодает и, по прогнозу удмуртского Гидрометцентра, местами пойдет мокрый снег. В ночь на среду в республике ожидается от -2°C в южных районах до -7°С в северных, днем чуть выше ноля.
В четверг, 20 апреля, к республике подойдет черноморский циклон. «Днем прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки преимущественно в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет очень ветрено. В ночь на 20 апреля 0,-5°С, днем 0,+5°С», - сообщают синоптики с уточнением, что почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.