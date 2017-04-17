Задержанный покончил с собой в отделении полиции города Воткинска

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: visi.livekuban.ru фото: visi.livekuban.ru

Известно, что ночью 10 апреля мужчину доставили в помещение, где он находился вместе с сотрудником полиции. Допрос подозреваемого отложили на утро.«Около 8 часов утра полицейский вышел в туалет, оставив задержанного одного. Вернувшись, он обнаружил задержанного <обстоятельства самоубийства>, после чего попытался провести ему реанимационные действия», - отмечают в пресс-службе. Спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.