Задержанный покончил с собой в отделении полиции города Воткинска

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: visi.livekuban.ru
В Удмуртии, в отделении полиции города Воткинска покончил с собой задержанный. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, 42-летнего мужчину подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Известно, что ночью 10 апреля мужчину доставили в помещение, где он находился вместе с сотрудником полиции. Допрос подозреваемого отложили на утро.

«Около 8 часов утра полицейский вышел в туалет, оставив задержанного одного. Вернувшись, он обнаружил задержанного <обстоятельства самоубийства>, после чего попытался провести ему реанимационные действия», - отмечают в пресс-службе. Спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.


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