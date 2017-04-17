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Порноиндустрия США встала на паузу из-за ВИЧ-положительного актера
Опубликована: Сегодня 14:52 Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии (Free Speech Coalition) официально призвала режиссёров, продюсеров и кастинг-директоров фильмов для взрослых экстренно приостановить съёмочный процесс на территории США.
Причиной стал анализ на ВИЧ, выявивший положительный результат у одного из актёров, пишет Лайф. При этом личность, пол и любые другие данные, позволяющие идентифицировать носителя инфекции, на сайте организации не раскрываются.
— Из соображений безопасности мы просим, чтобы производители прекратили съёмку, пока мы не в состоянии подтвердить все факты. Мы уведомим всех возможных партнёров инфицированного гражданина и перепроверим всех, кто мог бы иметь с ним контакт, — сообщил исполнительный директор Free Speech Coalition Эрик Пол Лью.