Порноиндустрия США встала на паузу из-за ВИЧ-положительного актера

Опубликована: Сегодня 14:52

фото: filmalliancenw.org
Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии (Free Speech Coalition) официально призвала режиссёров, продюсеров и кастинг-директоров фильмов для взрослых экстренно приостановить съёмочный процесс на территории США.

Причиной стал анализ на ВИЧ, выявивший положительный результат у одного из актёров, пишет Лайф. При этом личность, пол и любые другие данные, позволяющие идентифицировать носителя инфекции, на сайте организации не раскрываются.

— Из соображений безопасности мы просим, ​​чтобы производители прекратили съёмку, пока мы не в состоянии подтвердить все факты. Мы уведомим всех возможных партнёров инфицированного гражданина и перепроверим всех, кто мог бы иметь с ним контакт, — сообщил исполнительный директор Free Speech Coalition Эрик Пол Лью.


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