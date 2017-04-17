Две молодые девушки пострадали при опрокидывании иномарки в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:41

фото: ﻿1 отдел УГИБДД МВД по УР
Две молодые девушки пострадали при опрокидывании иномарки на 13 километре автодороги "Бураново-Киясово" в Малопургинском районе Удмуртии. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло накануне, 13 апреля, около 2.30 ночи.

26-летний водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего иномарка перевернулась. В результате аварии пострадали пассажиры: 20-летняя девушка была госпитализирована, 21-летняя девушка получила травмы. В госавтоинспекции отметили, что девушки-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности - это помогло минимизировать тяжесть травм. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.


Теги
полиция Украина ГИБДД ветеран траур Глазов ИжГТУ инвалид творчество Можга торговля МВД рейтинг оружие правительство штраф пенсия ремонт занятость самолет лес Голливуд преступление вода зоопарк видео Игра Воткинск Малая Пурга долг Завьялово депутат Москва Госсовет УР физкультура звезда бизнес Ува ГЖД ЖКХ кино образование хоккей армия недвижимость семья конкурс СКП Ижавто финансы выборы Александр Волков природа дороги транспорт наркотики Ижевск свадьба биатлон мода телевидение Балезино строительство терроризм бюджет США пристав Новый год/Рождество банк Владимир Путин дети ДТП убийство фестиваль музыка СМИ промышленность здоровье животные алкоголь медицина Удмуртия пожар школа погода Интернет выставка МЧС Россия религия Сарапул суд молодежь Дмитрий Медведев прокуратура туризм праздник безопасность технологии футбол
Все теги
Яндекс.Погода