Две молодые девушки пострадали при опрокидывании иномарки в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:41



фото: ﻿1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: ﻿1 отдел УГИБДД МВД по УР

26-летний водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего иномарка перевернулась. В результате аварии пострадали пассажиры: 20-летняя девушка была госпитализирована, 21-летняя девушка получила травмы. В госавтоинспекции отметили, что девушки-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности - это помогло минимизировать тяжесть травм. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.