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Две молодые девушки пострадали при опрокидывании иномарки в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:41 Две молодые девушки пострадали при опрокидывании иномарки на 13 километре автодороги "Бураново-Киясово" в Малопургинском районе Удмуртии. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло накануне, 13 апреля, около 2.30 ночи.
26-летний водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего иномарка перевернулась. В результате аварии пострадали пассажиры: 20-летняя девушка была госпитализирована, 21-летняя девушка получила травмы. В госавтоинспекции отметили, что девушки-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности - это помогло минимизировать тяжесть травм. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.