Двое москвичей получили сроки за продажу оружия в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:27

фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
Приговор двум торговцам оружием из Москвы был оглашен в Октябрьском районном суде Ижевска. Как пишет информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, мужчины получили четыре года лишения свободы на двоих.

Злоумышленников задержали в июле 2016 года. Выяснилось, что 46-летние мужчины купили и привезли в Удмуртию пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK и 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и 40 патронов. Оружие осужденные намеревались продать.

В ходе расследовании возбужденного против мужчин уголовного дела силовики ликвидировали в Москве нелегальную мастерскую, изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд приговорил младшего из злоумышленников к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Старший из подельников проведет 1 год 6 месяце в колонии общего режима.


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