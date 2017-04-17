Двое москвичей получили сроки за продажу оружия в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:27



фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Злоумышленников задержали в июле 2016 года. Выяснилось, что 46-летние мужчины купили и привезли в Удмуртию пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK и 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и 40 патронов. Оружие осужденные намеревались продать.В ходе расследовании возбужденного против мужчин уголовного дела силовики ликвидировали в Москве нелегальную мастерскую, изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров.Подсудимые полностью признали свою вину. Суд приговорил младшего из злоумышленников к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Старший из подельников проведет 1 год 6 месяце в колонии общего режима.