Один раз в месяц и в новом формате начнут проходить аппаратные совещания в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:23



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

«Это не означает, что мы реже будем с вами встречаться. Наоборот, будем чаще общаться в группах. Все ключевые вопросы мы будем обсуждать один раз в месяц на традиционном аппаратном совещании. Чтобы у нас было больше времени для оперативной работы», - подчеркнул Александр Бречалов.