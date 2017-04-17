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Один раз в месяц и в новом формате начнут проходить аппаратные совещания в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:23 В Удмуртии периодичность аппаратных совещаний сократится до одного раза в месяц, и проходить они будут в новом формате. Об этом сегодня на аппаратном совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти республики, органов местного самоуправления городов и районов, членами президиума Госсовета региона сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.
«Это не означает, что мы реже будем с вами встречаться. Наоборот, будем чаще общаться в группах. Все ключевые вопросы мы будем обсуждать один раз в месяц на традиционном аппаратном совещании. Чтобы у нас было больше времени для оперативной работы», - подчеркнул Александр Бречалов.