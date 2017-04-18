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Падение интереса к госСМИ Удмуртии может только ускориться при новых PR-властях
Опубликована: Сегодня 20:24 Источник "Аргументов в Ижевске" рассказал, что руководителем информационной политики государственных СМИ в Удмуртии может оказаться Наталья Лямина, сейчас занимающая должность заместителя руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской республики.
Это стало возможно после ареста Главы Удмуртии Александра Соловьева, когда пресс-секретарь Главы Удмуртской Республики, руководитель Пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики Капитоненко Елена фактически лишилась работы
Теперь именно Наталья Лямина может занять ее место и стать главной по государственному PR и официальной информационной политике в республике. Это означает, что теперь в ее подчинении окажутся все районные, городские и республиканские СМИ, зависящие от регионального бюджета. При этом свое отношение к журналистам она вполне внятно высказала в своем аккаунте в фейсубке: кто платит - тот и заказывает музыку.
Понятно, что при такой постановке работы со СМИ дальнейшее падение интереса к государственным медиа неизбежно. А самым независимым СМИ окончательно станет филиал ВГТРК в Удмуртии.
Такое отношение ижевскими журналистами замечено уже давно и вызывает вопросы. Так, в материале "Аргументов и фактов в Удмуртии" заданы справедливые вопросы: "Это помогает делать издания общественно-значимыми? Нет. Это помогает растить новые кадры классных журналистов? Нет. Эти «нет» – приговор региональной журналистике. Потому что журналист – не блогер, интересный сам по себе и сам себе. Потому что журналист всегда встроен в контекст издания, принимая его позицию и мировоззрение. Но наша пресса, похоже, отказалась от позиции – она летописно и достаточно выборочно фиксирует текущую жизнь."
Вообще, в последний раз Наталья Лямина работала в СМИ в Удмуртии в 2001 году. После этого занималась только федеральными, весьма далекими от региональных, новостями на РБК, да и то - до 2004 года. Потом она 8 лет проработала в Агентстве по страхованию вкладов. Но что-то пошло не так и ей пришлось вернуться в Ижевск. Вероятно, решила помочь своей давней подруге, Елене Капитоненко, пресс-секретарю экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, с которой работала в 90-х в телекомпании "Новый регион".
Так, в феврале 2016 года Наталья Лямина оказалась заместителем руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской республики. Теперь, когда команда Александра Соловьева уходит, она, связанная с "соловьевскими" многочисленными общими интересами и делами, похоже, готовится занять новое, более высокое кресло.
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