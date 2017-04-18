За изнасилование девочки-инвалида житель Удмуртии потерял свободу на 8 лет

Опубликована: Сегодня 10:05



фото: ugpressa.ru фото: ugpressa.ru

Следствием было установлено, что в один из дней июля 2016 года ранним утром мужчина допил последний алкоголь и пришел в местный магазин за очередной порцией. Здесь он увидел 17-летнюю девушку, которая является инвалидом с детства по психическому заболеванию. Заметив, что она вышла из магазина и пошла домой через лог, злоумышленник побежал за ней, догнал и схватил за руку, затем затащил ее в кустарник, уронил на землю и изнасиловал.