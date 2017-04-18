За изнасилование девочки-инвалида житель Удмуртии потерял свободу на 8 лет

Опубликована: Сегодня 10:05

фото: ugpressa.ru
Наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 56-летний житель Граховского района, после того, как его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Следствием было установлено, что в один из дней июля 2016 года ранним утром мужчина допил последний алкоголь и пришел в местный магазин за очередной порцией. Здесь он увидел 17-летнюю девушку, которая является инвалидом с детства по психическому заболеванию. Заметив, что она вышла из магазина и пошла домой через лог, злоумышленник побежал за ней, догнал и схватил за руку, затем затащил ее в кустарник, уронил на землю и изнасиловал.


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