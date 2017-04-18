Число голодающих в мире увеличилось до 108 млн человек

Опубликована: Сегодня 10:46



фото: fototelegraf.ru фото: fototelegraf.ru

«Девять из десяти тяжелейших гуманитарных кризисов стали следствием внутренних вооружённых конфликтов, что лишний раз подчёркивает взаимосвязь между проблемами мира и вопросами продовольственной безопасности», — пояснили в центре.Особенно остро, по данным экспертов, проблема голода стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии.