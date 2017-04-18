Число голодающих в мире увеличилось до 108 млн человек

Опубликована: Сегодня 10:46

фото: fototelegraf.ru
Число голодающих в мире увеличилось на 28 млн за год и составило 108 млн. Такие данные за 2016 год RT предоставили в Объединённом исследовательском центре Еврокомиссии. По мнению исследователей, основными причинами голода стали вооружённые конфликты и изменение климата.

«Девять из десяти тяжелейших гуманитарных кризисов стали следствием внутренних вооружённых конфликтов, что лишний раз подчёркивает взаимосвязь между проблемами мира и вопросами продовольственной безопасности», — пояснили в центре.

Особенно остро, по данным экспертов, проблема голода стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии.


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