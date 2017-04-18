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Ижевского лося, у которого скоро «вырастут» яйца, помыли до основания
Опубликована: Сегодня 11:24 В Ижевске началась реконструкция памятника лосю, встречающего въезжающих в город по Як-Бодьинскому тракту автолюбителей. Как сообщила в Фейсбук местный скульптор Мария Соловатова, за полторы недели с помощью химических смывок для старой краски, болгарки и скребков лось лишился шести слоев покрытия и стал родного алюминиевого цвета.
«В зебру уже красили. Судя по слоям, с этого и началась его история покраски в военный зеленый, потом сурик, далее в цвет, приближенный к природному», - поделилась увиденным скульптор.
На вопрос подписчика, почему на скульптуре так много следов от выстрелов, Мария Соловатова ответила, что «там отверстия и вмятины от пневматики до дыр диаметром в 2 см. В лихие 90-е, говорят, не только братки, но и стражи порядка не брезговали "поохотиться" на беззащитного».
Напомним, в ходе реконструкции лосю вернут символ половой идентификации. Яйца у алюминиевого животного «вырастут» уже в ближайшее время.