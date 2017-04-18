Ижевского лося, у которого скоро «вырастут» яйца, помыли до основания

Опубликована: Сегодня 11:24

Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный...