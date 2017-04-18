В Удмуртии 9-летний велосипедист протаранил микроавтобус

Опубликована: Сегодня 12:18

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии юный велосипедист протаранил двигавшийся навстречу микроавтобус. 9-летний мальчик не справился с управлением. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло накануне, 17 апреля в 14.35 на 10 км автодороги "Усть-Сарапулка – Непряха" Сарапульского района.

Мальчик, двигаясь на спуске по левой стороне дороги на подростковом велосипеде "Русь", выехал на проезжую часть дороги, где столкнулся со встречным микроавтобусом "ГАЗ", под управлением мужчины, 1960 года рождения (стаж управления с 1993 года). Велосипедист в результате аварии получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекторы просят родителей в преддверии летнего сезона напомнить своему ребенку об основных Правилах поведения велосипедиста на дороге, а также проверить исправность механического транспортного средства перед его эксплуатацией. Велосипедисты, которым ещё нет 14 лет, могут ездить по дорогам исключительно в жилых зонах или же на специально оборудованных для этого площадках. Разрешая своему ребенку сесть за руль велосипеда, спросите себя, знает ли он основные правила движения, способен ли адекватно реагировать на сложную дорожную обстановку. Для велосипеда обязателен звуковой сигнал, тормоз и светоотражатели.


Теги
ДТП Ижавто Украина бизнес ГЖД Голливуд Москва Интернет пристав Ува Новый год/Рождество финансы наркотики прокуратура Госсовет УР вода штраф СКП ветеран алкоголь безопасность полиция убийство депутат бюджет физкультура Ижевск самолет зоопарк транспорт дети МВД медицина Можга пенсия музыка ИжГТУ преступление кино погода животные технологии ремонт Владимир Путин МЧС траур образование праздник Александр Волков Завьялово недвижимость суд банк звезда творчество пожар молодежь СМИ футбол мода Малая Пурга терроризм дороги лес Сарапул США оружие телевидение природа ЖКХ религия Удмуртия семья Балезино Дмитрий Медведев Россия торговля Глазов конкурс видео долг правительство биатлон рейтинг здоровье армия строительство ГИБДД школа туризм выставка Воткинск промышленность свадьба фестиваль выборы хоккей Игра занятость инвалид
Все теги
Яндекс.Погода