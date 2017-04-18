В Удмуртии 9-летний велосипедист протаранил микроавтобус

Опубликована: Сегодня 12:18



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Мальчик, двигаясь на спуске по левой стороне дороги на подростковом велосипеде "Русь", выехал на проезжую часть дороги, где столкнулся со встречным микроавтобусом "ГАЗ", под управлением мужчины, 1960 года рождения (стаж управления с 1993 года). Велосипедист в результате аварии получил травмы и был госпитализирован.Госавтоинспекторы просят родителей в преддверии летнего сезона напомнить своему ребенку об основных Правилах поведения велосипедиста на дороге, а также проверить исправность механического транспортного средства перед его эксплуатацией. Велосипедисты, которым ещё нет 14 лет, могут ездить по дорогам исключительно в жилых зонах или же на специально оборудованных для этого площадках. Разрешая своему ребенку сесть за руль велосипеда, спросите себя, знает ли он основные правила движения, способен ли адекватно реагировать на сложную дорожную обстановку. Для велосипеда обязателен звуковой сигнал, тормоз и светоотражатели.