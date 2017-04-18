В Удмуртии сторож садоводческого массива стал спасителем едва не сгоревшего дачника

Опубликована: Сегодня 12:58

фото: МЧС Удмуртии
В Удмуртии сторож садоводческого массива спас дачника из огня. Пожар произошел накануне вечером, 17 апреля, в садоогородном массиве «Ижсталь-3» Завьяловского района.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около 19.30. К прибытию первых подразделений огонь охватил мансардный этаж деревянного дома. В этот в доме находился хозяин участка, пенсионер 1958 г.р.

Позднее мужчина рассказал, что затопил печь и прилег отдохнуть. Проснулся он уже когда на первом этаже уже было плотное задымление, и он не мог сориентироваться, чтобы выбежать из дома. К счастью, пожар увидел сторож массива, обходивший территорию. Он незамедлительно позвонил по телефону «112» и сам попытался попасть в дом. Входную дверь открыть ему не удалось, тогда он разбил окно и вынес хозяина дома на улицу.

За самоотверженные действия по спасению жизни человека Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике выражает благодарность сторожу СНТ «Ижсталь-3» Вяткину Тимофею Викторовичу.



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