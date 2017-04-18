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Мужчина погиб под колесами поезда в Балезино
Опубликована: Сегодня 13:43 Под колесами поезда в Балезино погиб 32-летний мужчина. Сейчас идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» во вторник, 18 апреля, пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.
«1985 года рождения мужчина был травмирован смертельно. Опрошены очевидцы происшествия, работники железной дороги, осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются», - сказал Захаров.