Мужчина погиб под колесами поезда в Балезино

Опубликована: Сегодня 13:43



фото: 1zoom.ru фото: 1zoom.ru

«1985 года рождения мужчина был травмирован смертельно. Опрошены очевидцы происшествия, работники железной дороги, осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются», - сказал Захаров.