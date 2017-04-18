Мужчина погиб под колесами поезда в Балезино

Опубликована: Сегодня 13:43

фото: 1zoom.ru
Под колесами поезда в Балезино погиб 32-летний мужчина. Сейчас идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» во вторник, 18 апреля, пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.

«1985 года рождения мужчина был травмирован смертельно. Опрошены очевидцы происшествия, работники железной дороги, осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются», - сказал Захаров.


Теги
МЧС кино инвалид футбол Дмитрий Медведев зоопарк ремонт семья технологии дороги Балезино бюджет Ижевск Завьялово оружие музыка терроризм Александр Волков правительство лес погода ЖКХ ДТП транспорт пожар безопасность физкультура пенсия звезда Москва видео религия выборы Воткинск Игра промышленность выставка финансы строительство Украина Новый год/Рождество образование армия медицина штраф дети Сарапул мода Голливуд молодежь преступление вода убийство хоккей свадьба бизнес рейтинг СКП природа СМИ МВД алкоголь самолет Можга Ува Интернет телевидение праздник творчество биатлон ГИБДД Ижавто торговля Удмуртия полиция животные фестиваль депутат ГЖД пристав Глазов Госсовет УР прокуратура Владимир Путин США Россия наркотики туризм Малая Пурга ИжГТУ конкурс суд школа ветеран недвижимость занятость траур долг банк здоровье
Все теги
Яндекс.Погода