В Удмуртии у пьяного водителя нашли обрез ружья

Опубликована: Сегодня 14:27



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Автомобиль марки «ВАЗ-2106», который имел явные признаки технической неисправности, инспекторы ДПС заметили 17 апреля возле дома №15 по улице Казакова деревни Кипун Шарканского района.В ходе проверки было установлено, что у водителя – молодого человека, 1994 года рождения, имеются признаки алкогольного опьянения. В ходе проведения досмотровых мероприятий в автомобиле был обнаружен обрез гладкоствольного охотничьего ружья.В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».