В Удмуртии у пьяного водителя нашли обрез ружья

Опубликована: Сегодня 14:27

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии у пьяного водителя, остановленного сотрудниками ГИБДД в связи с технической неисправностью автомобиля, нашли обрез ружья. Мужчина перевозил оружие без соответствующего разрешения.

Автомобиль марки «ВАЗ-2106», который имел явные признаки технической неисправности, инспекторы ДПС заметили 17 апреля возле дома №15 по улице Казакова деревни Кипун Шарканского района.

В ходе проверки было установлено, что у водителя – молодого человека, 1994 года рождения, имеются признаки алкогольного опьянения. В ходе проведения досмотровых мероприятий в автомобиле был обнаружен обрез гладкоствольного охотничьего ружья.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



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