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Пчеловод-предприниматель пытается обратить внимание Александра Бречалова на проблему исчезновения пчел
Опубликована: Сегодня 15:51 Предприниматель, пчеловод и общественный деятель Иван Халилов запустил интернет-акцию в поддержку врио главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Иван заявил, что Бречалов как никто другой понимает экологические проблемы региона, особенно проблему вымирания пчел, которая грозит и Удмуртии. Так, например, в Башкирии не смогли пережить зиму 90% всех пчелосемей. Эта проблема грозит глобальной экологической и экономической катастрофой для человечества.
Стратегия спасения человечества от гибели пчел по мнению Ивана Халилова проста: нужно принять эко-стандарт на гос-уровне, чтобы пчеловоды прекратили кормить пчел сахаром и антибиотиками, и начать активно открывать эко-пасеки по всему миру. Иван Халилов недавно презентовал этот стандарт, совместно с пчеловодами из разных стран. Сам Иван со своими единомышленниками открыл уже более 200 пасек по всему миру, в том числе недавно и в США, откуда вскоре будет видео-трансляция.
На своих интернет-ресурсах Иван Халилов разместил хештег #Бречалов_спаси_пчел и предложил в течение недели разместить его на своих страницах всем желающим поддержать врио, а также написать ему в личные сообщения в контакте (которые пока открыты) просьбу обратить внимание властей на ситуацию с экологией и пчеловодческой отраслью Удмуртии. Сам Александр Бречалов неоднократно заявлял, что чиновники всех уровней должны быть активны в интернете и, в частности, в соц-сетях, чтобы получать прямой контакт от граждан. Многие поддержали акцию Ивана и даже стали писать в комментариях под постами ВРИО свои надежды и просьбы с хештегом #Бречалов_спаси_пчел https://vk.com/khalilov_ivan?w=wall65093758_8132 , https://vk.com/khalilov_ivan?w=wall65093758_8125 .
В этому году запланировано открытие нескольких пчело-хозяйств и ферм и в Удмуртии, а именно: в Малопургинском, Глазовском, Можгинском, Сарапульском и Воткинском районах. Выбор этих районов Иван объясняет высокой поддержкой и лояльностью местных властей к крестьянам, а также наличием особых природных ресурсов (медоносных растений). Это создаст еще больше рабочих мест в регионе, в том числе высококвалифицированных. Модель пчело-хозяйств Ивана Халилова нестандартна, это не обычная пасека, а эко-направленная и элитная. Все на хозяйстве соответствует самым высоким эко-стандартам, контролируется даже качество средств гигиены работников, а на территории запрещены сахар, химикаты, курение и пластик. Это позволяет производить уникальную продукцию и выгодно поставлять ее за границу. Высоким спросом на нее отличаются Арабские Эмираты, Германия, Франция, Канада, США.
Иван Халилов неоднократно пересекался с Александром Бречаловым на московских деловых и общественных форумах и круглых столах. И уже передал ему документ об эко-стандарте для пасек. Есть данные о готовящейся рабочей встрече ВРИО главы Удмуртии и молодого предпринимателя и общественного деятеля.