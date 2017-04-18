Верховный суд Удмуртии вынес приговор развратившему трех мальчиков жителю Камбарки

Опубликована: Сегодня 16:37



фото: vborze.ru фото: vborze.ru

После освобождения из мест лишения свободы он поселился в Камбарке возле школы, и с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года знакомился с несовершеннолетними мальчиками. Педофил приглашал детей к себе домой, обещая угостить сигаретами и выпивкой. Так он неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьников в возрасте от 12 до 14 лет.В рамках расследования уголовного дела следователь выявил недостатки при осуществлении административного надзора за осужденным. С учетом этого, внесено представление в адрес начальника отдела внутренних дел, а два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, сроком на 11 лет.