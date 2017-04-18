Киевляночка выставила на обзор свои "куличи" четвертого размера

Опубликована: Сегодня 17:22

фото: two-cooks.ru
Пользовательница "Инстаграма" из Киева под ником "Анастасия Олеговна" выложила в свой профиль фотографию обнажённой груди, украшенной как пасхальный кулич. В комментариях к фотографии Анастасия указала, что "Боженька за такую фотку меня любить меньше не станет".

В комментариях под фотографией подписчики Анастасии выразили поддержку девушке, пишет Лайф. Однако были и те, кто раскритиковал поведение блогерши за обнажённую фотографию в канун христианского праздника.

#тыжемать . Фас Друзья, осуждая, как раз грешите вы)а меня Боженька за такую фотку меньше любить не станеттак что вы подумайте прежде, чем писать)

4,624 Likes, 587 Comments - Анастасия Олеговна (@a.olegovna__) on Instagram: "#тыжемать . Фас Друзья, осуждая, как раз грешите вы)а меня Боженька за такую фотку меньше..."


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