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Киевляночка выставила на обзор свои "куличи" четвертого размера
Опубликована: Сегодня 17:22 Пользовательница "Инстаграма" из Киева под ником "Анастасия Олеговна" выложила в свой профиль фотографию обнажённой груди, украшенной как пасхальный кулич. В комментариях к фотографии Анастасия указала, что "Боженька за такую фотку меня любить меньше не станет".
В комментариях под фотографией подписчики Анастасии выразили поддержку девушке, пишет Лайф. Однако были и те, кто раскритиковал поведение блогерши за обнажённую фотографию в канун христианского праздника.