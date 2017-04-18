Центральный пляж Ижевска в 2017 году передадут в аренду

Опубликована: Сегодня 18:18

фото: vosvod.info
Центральный пляж Ижевска в 2017 году передадут в аренду. Как пишут «Известия УР», об этом сегодня, 18 апреля, сообщил глава города Юрий Тюрин на рабочей встрече с членами Общественной палаты города. «Купание будет бесплатное, но пляж будет оборудован лучше», - заверил Юрий Тюрин.

При этом земля останется в собственности города, частники не смогут получить ее даже в перспективе, подчеркнул глава Ижевска.

Инвестор планирует благоустроить пляж, сделать его чистым и комфортным. Здесь появятся лежаки и временное кафе. Возможно, на платной основе будут организованы и дополнительные развлечения для детей и взрослых.



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