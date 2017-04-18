Центральный пляж Ижевска в 2017 году передадут в аренду

Опубликована: Сегодня 18:18



фото: vosvod.info фото: vosvod.info

При этом земля останется в собственности города, частники не смогут получить ее даже в перспективе, подчеркнул глава Ижевска.Инвестор планирует благоустроить пляж, сделать его чистым и комфортным. Здесь появятся лежаки и временное кафе. Возможно, на платной основе будут организованы и дополнительные развлечения для детей и взрослых.