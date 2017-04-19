До конца весны исправят ошибки в платежных документах ижевчан

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео ИА «Сусанин»
Ошибки в единых платежных документах, которые сегодня сильно беспокоят жителей Ижевска, будут исправлены к июню. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на пресс-конференции журналистам рассказал директор удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

Он рекомендует гражданам не спешить устраивать «разборки» из-за неправильных платежек, а подождать устранения недочетов и полного внедрения новой системы единых платежных документов. «Мы исправим остаток системных ошибок в апреле месяце и останутся вопросы, которые мы будем в текущем режиме дорабатывать», - сказал Денис Детинкин.

Также он добавил, что будет сделано доначисление стояков по холодной воде. Так как по ряду домов была получена информация только по одному, а по факту их два. «В части квитанций, мы не везде поправили проблему двух стояков по холодной воде. Сейчас мы от «Ижводоканала» получили последний файл – это 1 200 приборов учета. Мы их заведем в апреле. Соответственно этот вопрос в апреле снимется у нас», - сказал Детинкин.

Всего неправильных платежек в Ижевске порядка 10%. При этом люди не понимаю, почему им приходят такие большие суммы за коммунальные услуги «Ежемесячно нам передаются показания счетчиков […]. Эти показания приходят ежемесячно в течение всего года. Мы их складываем. К примеру, получилась условная сумма – 100 за год, а весь год мы зачисляли по старому году и начислили мы 90 единиц […] Вот разницу в эти 10 единиц и пришлось нам доначиcлить людям. Эта сумма равномерно распределилась в соответствие площадям», - пояснил руководитель «ЭнергосбыТ» о том, откуда взялись большие суммы в платежках перерасчета.

Напомним, что начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов ранее говорил, что «ЭнергосбыТ», УКС, «Ижводоканал» и управляющие компании ЖРП №8 и «Ижкомцентр» могут наказать за завышенные платежки в Ижевске.


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