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Убивший своего отца за попытку изнасилования дочери житель Удмуртии не сядет в тюрьму
Опубликована: Сегодня 09:19 В Удмуртии суд вынес приговор 31-летнему мужчине, убившему своего отца за попытку изнасилования его дочери. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного противоправными и аморальными действиями потерпевшего).
В начале года мужчина приехал с женой и дочерью в гости к своим родителям, проживающим в одной из деревень Игринского района. Вечером взрослые ушли по своим делам, и в доме остались только 13-летняя девочка и ее 53-летний дед, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись тем, что в доме, кроме него и девочки, никого нет, последний попытался с применением силы изнасиловать внучку, но ей удалось вырваться и убежать.
Узнав о случившемся, отец схватил кочергу и ею нанес "множественные удары по различным частям тела потерпевшего, в том числе, и в область расположения жизненно-важных органов – голове и грудной клетке, причиняя своими действиями телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время, непосредственной причиной его смерти явился травматический шок, обусловленный множественным переломом ребер" - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы 5% в доход государства, в соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор и постановление суда не вступили в законную силу.