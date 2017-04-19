Жителя Ижевска накажут за ложный донос о взрыве дома

Опубликована: Сегодня 10:03

фото: oops-news.ru
Находясь в состоянии сильного алкогольного подпития, ижевчанин решил, что ему не хватает приключений. Он взял свой мобильный телефон, набрал «02» и сообщил, что собирается взорвать дом своей родственницы.

Заинтригованные правоохранители, естественно, проверили указанный адрес и ничего опасного не обнаружили. Ну а установить личность подозреваемого и его адрес проживания им и вовсе не составило труда. Им оказался 47-летний житель Ижевска, ранее судимый за совершение грабежа. Злоумышленника задержали, допросили и отправили домой под подписку о невыезде.

Вместе с этим на него завели уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение") и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



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