КНДР показала видео ракетно-ядерного удара по США

Опубликована: Сегодня 11:22



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Ролик продемонстрировали на торжествах в честь 105-летия со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Мена, дедушки нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. В фильме показан запуск баллистической ракеты, как она пересекает океан и наносит удар по крупному городу в США. В следующем кадре американский флаг пылает на фоне кладбища.Фильм сопровождался песней, прославляющей корейских ракетчиков из подразделения Тэпходон - аналога российских РВСН. "Ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму", - поется в ней. На параде в честь годовщины предположительно была показана новая баллистическая ракета. Правда, присутствовавшие на церемонии западные журналисты усомнились в подлинности оружия.На фоне нарастающей напряженности в регионе КНДР и США продолжают обмениваться угрожающими заявлениями. Пхеньян заявил, что продолжит испытания ядерного оружия и баллистических ракет, "а если США хотят атомной войны - они ее получат". В Вашингтоне пообещали усилить давление на КНДР и развернуть в Южной Корее системы ПРО. Американских граждан предупредили о необходимости опасаться ядерного конфликта.