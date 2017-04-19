В Сарапуле водитель иномарки получил травмы в столкновении двух автомобилей

Опубликована: Сегодня 12:09



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Форд-Фокус» - мужчина, 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины, 1982 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил травмы.