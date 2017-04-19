В Сарапуле водитель иномарки получил травмы в столкновении двух автомобилей

Опубликована: Сегодня 12:09

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Сарапуле водитель иномарки получил травмы в ДТП, не предоставив преимущество ехавшей по главной дороге «Весте». Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 18 апреля около 9 часов на пересечении улиц Амурская – К. Маркса.

Водитель автомобиля «Форд-Фокус» - мужчина, 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины, 1982 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил травмы.



Загрузка...
Теги
США Госсовет УР безопасность ГИБДД Новый год/Рождество алкоголь праздник технологии Дмитрий Медведев биатлон терроризм лес семья долг промышленность пенсия транспорт Малая Пурга Ува телевидение ЖКХ зоопарк инвалид ремонт бюджет Москва видео занятость образование МЧС Владимир Путин выборы свадьба вода штраф музыка прокуратура Глазов пожар физкультура преступление Россия Ижавто бизнес выставка Голливуд армия футбол медицина СМИ мода Завьялово Воткинск конкурс самолет ГЖД торговля правительство молодежь дороги туризм недвижимость творчество Ижевск полиция банк убийство религия Александр Волков природа МВД Интернет пристав оружие Балезино кино школа дети хоккей финансы животные наркотики Удмуртия Сарапул фестиваль ДТП здоровье погода Можга звезда Игра Украина СКП ИжГТУ депутат рейтинг строительство суд траур ветеран
Все теги
Яндекс.Погода