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В Сарапуле водитель иномарки получил травмы в столкновении двух автомобилей
Опубликована: Сегодня 12:09 В Сарапуле водитель иномарки получил травмы в ДТП, не предоставив преимущество ехавшей по главной дороге «Весте». Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 18 апреля около 9 часов на пересечении улиц Амурская – К. Маркса.
Водитель автомобиля «Форд-Фокус» - мужчина, 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины, 1982 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил травмы.
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