Усиление ветра ожидается в Ижевске 20 апреля

Опубликована: Сегодня 12:53

фото: admrad.ru
Завтра, 20 апреля, в Ижевске ожидается усиление северо-восточного ветра. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в четверг, 20 апреля, к республике подойдет черноморский циклон. «Днем прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки преимущественно в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет очень ветрено. В ночь на 20 апреля 0,-5°С, днем 0,+5°С», - сообщают синоптики с уточнением, что почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.
Загрузка...
Теги
Малая Пурга конкурс Игра траур дети выставка США выборы звезда ГЖД Александр Волков оружие кино семья ЖКХ финансы рейтинг видео Ува Балезино туризм Сарапул образование безопасность МЧС строительство штраф праздник биатлон музыка ветеран правительство ДТП армия фестиваль ГИБДД убийство Удмуртия алкоголь школа Ижавто МВД прокуратура СМИ физкультура терроризм погода полиция ИжГТУ занятость депутат инвалид Воткинск Россия наркотики Глазов творчество бизнес промышленность ремонт мода хоккей Ижевск телевидение банк животные вода религия Новый год/Рождество Владимир Путин самолет пожар лес Интернет Москва Можга дороги недвижимость пенсия торговля СКП медицина Госсовет УР технологии Завьялово здоровье транспорт пристав зоопарк молодежь долг преступление футбол суд Голливуд бюджет Дмитрий Медведев свадьба природа Украина
Все теги
Яндекс.Погода