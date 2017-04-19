|
Усиление ветра ожидается в Ижевске 20 апреля
Опубликована: Сегодня 12:53 Завтра, 20 апреля, в Ижевске ожидается усиление северо-восточного ветра. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.
Напомним, в четверг, 20 апреля, к республике подойдет черноморский циклон. «Днем прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки преимущественно в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет очень ветрено. В ночь на 20 апреля 0,-5°С, днем 0,+5°С», - сообщают синоптики с уточнением, что почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.
Загрузка...