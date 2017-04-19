Виктор Савельев сообщил о прогрессе в уборке улиц Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:41



фото: m.bk55.ru фото: m.bk55.ru

«Мы видим, что местное самоуправление работает. Наверное, никто не критикует городскую власть больше, чем я. Юрию Александровичу (Тюрину – прим.ред.) достается от меня сейчас несколько меньше, по сравнению с нашей первой встречей. Да, у нас грязные дороги, безобразно убирается снег: до сих пор лежит на многих улицах. Эту критику нужно воспринимать нормально. Мы договорились о подготовке новой программы, которую мы поддержим обязательно. Сейчас разрабатываем закон по столице – думаю летом мы его примем. Не буду говорить о достижениях, но работы предстоит еще много», - сказал Виктор Савельев.По словам и.о. председателя правительства, в ближайшее время город подготовит антикризисный план и начнет его реализовывать. «Мы проводим встречи с городом. Надеюсь, что все коллеги поддерживают действующую власть», - подытожил в конце своего выступления Виктор Савельев.