Виктор Савельев сообщил о прогрессе в уборке улиц Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:41

фото: m.bk55.ru
Грязные улицы Ижевска и уборку снега прокомментировал исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев. Как он сказал в среду, 19 апреля, в ходе сессии Гордумы , несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация города показывает в своей работе прогресс. Он также добавил, что его критику стоит воспринимать нормально, а работ предстоит сделать еще немало, пишет информагентство «Сусанин».

«Мы видим, что местное самоуправление работает. Наверное, никто не критикует городскую власть больше, чем я. Юрию Александровичу (Тюрину – прим.ред.) достается от меня сейчас несколько меньше, по сравнению с нашей первой встречей. Да, у нас грязные дороги, безобразно убирается снег: до сих пор лежит на многих улицах. Эту критику нужно воспринимать нормально. Мы договорились о подготовке новой программы, которую мы поддержим обязательно. Сейчас разрабатываем закон по столице – думаю летом мы его примем. Не буду говорить о достижениях, но работы предстоит еще много», - сказал Виктор Савельев.

По словам и.о. председателя правительства, в ближайшее время город подготовит антикризисный план и начнет его реализовывать. «Мы проводим встречи с городом. Надеюсь, что все коллеги поддерживают действующую власть», - подытожил в конце своего выступления Виктор Савельев.



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