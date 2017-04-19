Птицефабрику «Вараксино» накажут за складирование куриного помета на сельхозземлях

Опубликована: Сегодня 14:27

фото: rshn43.ru
В марте 2017 года по коллективному обращению жителей с. Люк Завьяловского района Удмуртской Республики отделом земельного надзора было проведено административное расследование. 

Было установлено, что «Птицефабрика «Вараксино» складировала куриный помет в 2,5 км от с. Люк на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 0,06 га. «При этом у птицефабрики не было документов, свидетельствующих об исследовании помета на паразитологию и микробиологию, а также не было представлено документов, подтверждающих качество помета. К месту перекрытия плодородного слоя почвы проложена очищенная от снежного покрова дорога. Куриный помет размещен поверх плодородного слоя почвы», - сообщили в пресс-службе местного Россельхознадзора.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Птицефабрика «Вараксино» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, которое влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 тыс до 50 тыс рублей; на должностных лиц - от 50 тыс до 100 тыс рублей; на юридических лиц - от 400 тыс до 700 тыс рублей.


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