Около 7 тыс заявлений в первый класс подано в ижевские школы

Опубликована: Сегодня 15:08

фото: memory-map.prosv.ru
В Ижевске продолжается прием заявлений о зачислении в первый класс общеобразовательных заведений Ижевска. На сегодняшний день уже 37 столичных школ закончили прием заявлений.

По состоянию на 13 апреля 2017 года принято 6728 заявлений о зачислении от родителей по сравнению с прошлой неделей эта цифра увеличилась на 196 заявлений.

В настоящее время школы могут зачислить только тех детей, которые зарегистрированы на закрепленной территории. Родителям может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители могут обратиться в Управление образования Администрации города Ижевска (ул. М. Горького, 69, кабинет № 28, телефон - 41-45-60) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию.

Прием детей, проживающих на незакрепленной территории, начнется с 1 июля 2017 года. На сегодняшний день подготовлен проект внесения изменений в данный приказ, в котором дата начала приема детей, проживающих на незакрепленной территории, перенесена на 25 апреля 2017 года. Срок утверждения данных изменений не известен.



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