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Об ухудшении дорожных условий в Удмуртии предупреждает Госавтоинспекция
Опубликована: Сегодня 15:59 "По сообщению Гидрометцентра, 20 и 21 апреля на территории республики ожидается снижение температуры воздуха до значений до -3..4°С и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, что может повлечь образование гололедных явлений на дорожном покрытии", - сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
В связи с возможным осложнением дорожных и метеорологических условий, водителям транспортных средств необходимо соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим выбирать с учетом состояния дороги, избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.
Особую осторожность необходимо проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.
Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, а также учитывать, что гололед на дорогах увеличивает тормозной путь транспортных средств.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.