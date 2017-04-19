Житель Удмуртии добил избитую односельчанку кирпичом

Опубликована: Сегодня 16:38



фото: misanec.ru фото: misanec.ru

Мужчина выпивал со своей 48-летней знакомой на ферме в комнате отдыха. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он избил женщину, в том числе несколько раз ударил головой о пол. Затем он вооружился кирпичом и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.