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Житель Удмуртии добил избитую односельчанку кирпичом
Опубликована: Сегодня 16:38 За убийство односельчанки 45-летнего жителя Глазовского района осудили по ч. 4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего).
Мужчина выпивал со своей 48-летней знакомой на ферме в комнате отдыха. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он избил женщину, в том числе несколько раз ударил головой о пол. Затем он вооружился кирпичом и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.