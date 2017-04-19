И.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России назначен Михаил Хомич

Опубликована: Сегодня 17:18



фото: пресс-служба Главы и Правительства УР фото: пресс-служба Главы и Правительства УР

Михаил Хомич ранее занимал должность руководителя Ассоциации менторов Московской школы Управления Сколково и был директором по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени М.В.Ломоносова. Он входит в Высший совет партии «Единая Россия» и является членом ее предпринимательской платформы.Врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил, что первой задачей для нового исполняющего обязанности Постоянного представителя Главы УР при Президенте РФ Михаила Хомича будет организация участия представительства в Красноярском экономическом форуме.«Ключевым направлением в работе представительства станет привлечение инвестиций и продвижение региона на федеральном уровне. В ближайшее время работа представительства будет переформатирована. Руководить этим процессом будет Михаил Хомич. У него есть достаточный опыт и знания, чтобы слоган инвестируй в Удмуртию стал реальностью, а не формальным пунктом в концепции социально-экономического развития нашей Республики», - сказал врио Главы Удмуртской Республики.Официальное представление Михаила Хомича пройдет в ближайший понедельник, 24 апреля, на заседании Правительства Удмуртской Республики.