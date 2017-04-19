Всего 100 тыс рублей выделили на празднование дня Молодежи в Ижевске

Опубликована: Сегодня 18:15



фото: izh.ru фото: izh.ru

«В 2014 году 600 тыс. рублей было выделено на День молодежи, в 2015 году – 300 тыс. рублей, в 2016 году – 200 тыс. рублей. В 2016 году я сказал, что в следующем году, наверно, будет 100 тыс. рублей. Слова, к сожалению, были пророческими», - посетовал Шевкунов. Он обратился к главе Ижевска Юрию Тюрину с вопросом, как же устроить праздник на эту сумму. Градоначальник пообещал в срочном порядке изыскать дополнительные средства: «День молодежи должен пройти на уровне. Сколько надо, столько и дадим».При этом Тюрин пожаловался на «действительно серьезные проблемы с городским бюджетом». По словам главы столицы Удмуртской Республики, начались они после того, как предприятия города добились снижения кадастровой стоимости земли, что привело к снижению налогов. «Второй налог – это единый социальный налог (НДФЛ). Мы с него получаем 15% в городской бюджет. Раньше было 30%. Когда взлетел налог на землю, снизили, а потом обратно не вернули», - отметил Тюрин.