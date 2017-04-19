Всего 100 тыс рублей выделили на празднование дня Молодежи в Ижевске

Опубликована: Сегодня 18:15

фото: izh.ru
На празднование Дня молодежи в Ижевске в этом году выделили всего 100 тыс рублей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом рассказал директор штаба городских проектов «ЛИФТ» Дмитрий Шевкунов. По его словам, из года в год «стоимость» праздника снижается.

«В 2014 году 600 тыс. рублей было выделено на День молодежи, в 2015 году – 300 тыс. рублей, в 2016 году – 200 тыс. рублей. В 2016 году я сказал, что в следующем году, наверно, будет 100 тыс. рублей. Слова, к сожалению, были пророческими», - посетовал Шевкунов. Он обратился к главе Ижевска Юрию Тюрину с вопросом, как же устроить праздник на эту сумму. Градоначальник пообещал в срочном порядке изыскать дополнительные средства: «День молодежи должен пройти на уровне. Сколько надо, столько и дадим».

При этом Тюрин пожаловался на «действительно серьезные проблемы с городским бюджетом». По словам главы столицы Удмуртской Республики, начались они после того, как предприятия города добились снижения кадастровой стоимости земли, что привело к снижению налогов. «Второй налог – это единый социальный налог (НДФЛ). Мы с него получаем 15% в городской бюджет. Раньше было 30%. Когда взлетел налог на землю, снизили, а потом обратно не вернули», - отметил Тюрин.



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