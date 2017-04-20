При задержании житель Удмуртии ранил полицейского ножом

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: sochi-informburo.ru
Житель Удмуртии попал под уголовное преследование за то, что ранил ножом сотрудника полиции. Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Вавожского района возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как стало известно, 14 апреля текущего года в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины в одной из деревень Вавожского района. На место выехал наряд полиции, который обнаружил местную жительницу со следами побоев и ее мужа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в больницу для оказания медицинской помощи, после чего вернулись в деревню для принятия мер в отношении ее супруга. В это время им поступило сообщение о том, что данный мужчина устроил скандал в местном магазине, требуя спиртное в долг. Когда полицейские прибыли к магазину, мужчина стал замахиваться на них ножом и при задержании ударил ножом 23-летнего сотрудника полиции. В результате своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь в настоящее время вне опасности.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.


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