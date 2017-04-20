При задержании житель Удмуртии ранил полицейского ножом

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: sochi-informburo.ru фото: sochi-informburo.ru

Как стало известно, 14 апреля текущего года в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины в одной из деревень Вавожского района. На место выехал наряд полиции, который обнаружил местную жительницу со следами побоев и ее мужа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в больницу для оказания медицинской помощи, после чего вернулись в деревню для принятия мер в отношении ее супруга. В это время им поступило сообщение о том, что данный мужчина устроил скандал в местном магазине, требуя спиртное в долг. Когда полицейские прибыли к магазину, мужчина стал замахиваться на них ножом и при задержании ударил ножом 23-летнего сотрудника полиции. В результате своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь в настоящее время вне опасности.Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.