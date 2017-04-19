Вместо Елены Капитоненко пресс-секретарем главы Удмуртии может стать Екатерина Волкова

Опубликована: Сегодня 18:31

Фото: facebook.com
По сообщению источника в администрации главы и правительства Удумртии Екатерина Волкова может быть назначена пресс-секретарем Главы Удмуртской Республики.

Это значит, что она сменит Елену Капитоненко на должности руководителя пресс-службы Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики. Ранее согласно указа врио главы республики Александра Бречалова от 5 апреля Капитоненко была освобождена от должности «на основании истечения срока действия срочного служебного контракта, пункт 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»». Об этом сообщила газета "Известия Удмуртской республики". 

До сих пор она работает директором республиканского ИА «Удмуртия». Ранее  она занимала должность коммерческого директора ИА «Сусанин» и работала в этом информационном агентстве с 2006 года.

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональная служба новостей «Удмуртия» было создано распоряжением председателя правительства республики Виктора Савельева. Тогда сообщалось, что государственное информационное агентство будет публиковать «проверенную свежую информацию».

Наша справка:

Екатерина Владимировна Волкова.

Окончила институт педагогики, психологии и социальных технологий в УдГУ и факультет информационных технологий и вычислительной техники в этом же вузе.

С 2015 по настоящее время - директор ИА "Удмуртия".

С 2006 по 2015  - директор информагентства СУСАНИН.

 


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