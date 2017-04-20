В трех квартирах Ижевска накануне произошли пожары

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: reporter-tv.net фото: reporter-tv.net

Следующее сообщение о пожаре поступил на пульт диспетчера в 10.08. Возгорание в квартире на улице Максима Горького тушили 8 пожарных с помощью 4 единиц техники. Огонь потушили за 5 минут, сгорела мебель и постельные принадлежности.Еще один пожар произошел вечером, в 18.05, в этот раз горела квартира на улице Школьная. С помощью 6 единиц техники 17 огнеборцев справились с огнем в 18.16. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры, имущество и мебель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.