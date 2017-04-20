|
В трех квартирах Ижевска накануне произошли пожары
Опубликована: Сегодня 09:18 За минувшие сутки, 19 апреля в Ижевске было зарегистрировано три квартирных пожара. Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Удмуртии, первый вызов поступил в 08.59 с улицы Автозаводская. На объект выезжали 19 человек и 7 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 09.11. Его площадь составила 24 квадратных метра, пострадала внутренняя отделка, имущество и мебель в комнате.
Следующее сообщение о пожаре поступил на пульт диспетчера в 10.08. Возгорание в квартире на улице Максима Горького тушили 8 пожарных с помощью 4 единиц техники. Огонь потушили за 5 минут, сгорела мебель и постельные принадлежности.
Еще один пожар произошел вечером, в 18.05, в этот раз горела квартира на улице Школьная. С помощью 6 единиц техники 17 огнеборцев справились с огнем в 18.16. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры, имущество и мебель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Загрузка...