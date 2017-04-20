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Осадки начнутся в Ижевске ближе к вечеру
Опубликована: Сегодня 10:11 К Удмуртии подошел циклон. Как написала пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина на своей странице в Фейсбук, он охватил зоной осадков север и юго-запад республики.
Ижевск пока находится в его теплом и сухом секторе, но наблюдается сильный ветер. Осадки к Ижевску дойдут ближе к вечеру, но их здесь будет гораздо меньше, чем в западных районах республики.
Напомним, об усилении северо-восточного ветра до 15-18 м/с в Ижевске 20 апреля предупреждала пресс-служба администрации города.
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