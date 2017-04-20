Два человека пострадали накануне в Ижевске в ДТП

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Накануне, 19 апреля, в Ижевске в столкновении двух иномарок пострадали два человека. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в 22.13 напротив дома № 115 по улице Кирова.

"Водитель автомобиля "Хенде" – мужчина, 1983 года рождения, совершил столкновение с автомобилем "Форд" под управлением мужчины, 1986 года рождения", - говорится в сообщении. В результате столкновения водитель автомобиля "Хенде" и его пассажир – молодой человек, 1990 года рождения, получили травмы.



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