Два человека пострадали накануне в Ижевске в ДТП

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

"Водитель автомобиля "Хенде" – мужчина, 1983 года рождения, совершил столкновение с автомобилем "Форд" под управлением мужчины, 1986 года рождения", - говорится в сообщении. В результате столкновения водитель автомобиля "Хенде" и его пассажир – молодой человек, 1990 года рождения, получили травмы.