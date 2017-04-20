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Сильный ветер сносит в Ижевске светофоры и металлические конструкции
Опубликована: Сегодня 11:40 Усилившийся в Ижевске ветер стал причиной поломок светофоров и обрушения металлических конструкций. Горожане пишут в группе ИГГС о висящем на проводе светофоре у Ленты, на повороте с Гольянского тракта на поселок Первомайский.
Ольга Москвина: "На перекрестке у ленты отвалилась часть светофора, держится на кабеле, может оторваться, аккуратнее!".
"На копровом совсем устал", - написал Алексей Юрпалов об электронном регулировщике, упавшем на землю на улице Автозаводской.
"От сильного ветра упала рекламная конструкция, здание за боулинг-центром "Искра". Будьте бдительны! Не паркуйте свои автомобили под деревьями и шаткими конструкциями", - сообщил и прислал фото прислал Сергей Канаков.
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