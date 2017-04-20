Сильный ветер сносит в Ижевске светофоры и металлические конструкции

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Wall На перекрестке у ленты отвалилась часть светофора, держится на кабеле, может оторваться, аккуратнее! Кому сообщить о нем? Подскажите!

Ольга Москвина: "На перекрестке у ленты отвалилась часть светофора, держится на кабеле, может оторваться, аккуратнее!"."На копровом совсем устал", - написал Алексей Юрпалов об электронном регулировщике, упавшем на землю на улице Автозаводской."От сильного ветра упала рекламная конструкция, здание за боулинг-центром "Искра". Будьте бдительны! Не паркуйте свои автомобили под деревьями и шаткими конструкциями", - сообщил и прислал фото прислал Сергей Канаков.