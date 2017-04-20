Юлия Башкова, дочь арестованного экс-главы Удмуртии, написала заявление об уходе со своего поста

Опубликована: Сегодня 12:21

фото: vk.com/Юлия Башкова (Соловьева)
Юлия Башкова, дочь арестованного экс-главы Удмуртии, написала заявление об уходе по собственному желанию с поста замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Миндортранса, документ пока не был рассмотрен и.о. председателя правительства Виктором Савельевым.

«Юлия Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 числа, однако распоряжение исполняющим обязанности председателя правительства пока еще не принято», - рассказали журналисту «Сусанина» в дорожном ведомстве, отметив, что до 24 апреля Башкова может отозвать это заявление. Сейчас она официально находится в отпуске.

Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца. Позднее защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просила изменить меру пресечения на домашний арест.


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