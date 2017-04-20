Юлия Башкова, дочь арестованного экс-главы Удмуртии, написала заявление об уходе со своего поста

Опубликована: Сегодня 12:21



фото: vk.com/Юлия Башкова (Соловьева) фото: vk.com/Юлия Башкова (Соловьева)

«Юлия Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 числа, однако распоряжение исполняющим обязанности председателя правительства пока еще не принято», - рассказали журналисту «Сусанина» в дорожном ведомстве, отметив, что до 24 апреля Башкова может отозвать это заявление. Сейчас она официально находится в отпуске.Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца. Позднее защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просила изменить меру пресечения на домашний арест.