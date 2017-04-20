Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев сидя в СИЗО поменял статус на странице ВКонтакте

Опубликована: Сегодня 13:13



фото: vk.com/glavaur фото: vk.com/glavaur

В свою очередь, "МК» выяснил, что 66-летний Александр Соловьев сегодня один из самых пожилых арестантов «Лефортово». Первым делом он попал на карантин. Одиночная камера, без телевизора, холодильника. Из «убранства» - железная миска и чайник. Из еды — только полбуханки черного нарезанного хлеба. Из одежды — огромная фуфайка, шапка-ушанка с завязанными на макушке бантиком «ушами» и кирзовые ботинки (такую форму давали раньше на лесоповалах). А ту одежду, в которой его привезли, забрали на «прожарку», то есть дезинфекцию. Ни книг, ни газет - вообще ничего. Впрочем, скучать в этой камере Соловьеву не приходилось: его постоянно вызвали то на следственные действия, то на осмотр к медикам. «В СИЗО содержаться может», - таков вердикт тюремных врачей. Хотя они не исключают, что Соловьева придется в ближайшее время отправить на обследование в больницу «Матросской тишины».

Пока же пожилому больному арестанту выдали особенный матрас, сшитый из двух или даже трех обычных. Никогда еще ни в одной камере ни одного московского СИЗО правозащитники не видели подобных.

Вместе с этим супер-матрасом экс-главу республики в выходные перевели в обычную камеру. И тут уже обстановка не такая спартанская. Сам Соловьев в теплом синем свитере, в мягких «угах» и выглядит не так плохо, как раньше. Камеру он делит с молодым человеком интеллигентного вида в очках.

- У нас все хорошо, - говорят оба арестанта.

- Вижу, у вас появился холодильник. А как же телевизор?

- Я написал заявление администрации, надеюсь, скоро выдадут и телевизор, - отвечает Соловьев.

Место Соловьеву досталось не самое лучшее — прямо у унитаза. Так что сокамерник, если решит справлять нужду, делает это по сути у него на глазах. Провизии Соловьеву родные пока не передали, но сокамерник его, видно, подкармливает. А вообще на тюремную баланду экс-глава Удмуртии, любитель дичи и свежепойманной форели, не жалуется. На завтрак - овсяная каша, на обед щи, на ужин - минтай с тушеной капустой.

Вообще Соловьев спокойный и даже умиротворенный - будто смирился со своей участью. С другой стороны, возможно, он пока еще выбирает тактику своего поведения за решеткой.