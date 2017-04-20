Шесть районов Удмуртии лишились электричества из-за сильного ветра

Опубликована: Сегодня 14:01

фото: sakhalin.info
В шести районах Удмуртии отключили электричество. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, это произошло из-за сильного ветра на территории республики. Электроэнергия отсутствует в Завьяловском, Малопургинском, Алнашском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском и Вавожском районах. «Энергетики сообщили нам, что отключения произошли из-за сильного ветра. Сейчас на местах работают ремонтные бригады», - уточнили в ведомстве.

В свою очередь в Министерстве энергетики рассказали, что без электроснабжения остается около 5,2 тыс. человек. «К аварийно-восстановительным работам привлечены 24 бригады в составе 61 человека и 24 единиц специальной техники», - говорится в сообщении министерства.

Ситуация под свой контроль до полного завершения аварийно-восстановительных работ взял замминистра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

Позже отключение электричества в шести районах республики прокомментировали в «Удмуртэнерго». Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе энергетической компании, полного отключения не было ни в одном из районов. «Формулировка изначально была неверной. В шести районах наблюдались отдельные отключения нарушения электроснабжения. Это факт. На утро больше всего пострадали Завьяловский, Бодьинский и Селтинский районы. Остальные в меньшей степени были задеты. Сильный ветер вызвал отключения», - рассказали корреспонденту информагентства.

Энергетики также сообщили, что над устранением проблем работали 34 бригады и 31 единица спецтехники. «Но дело в том, что из-за ветра появляются новые отключения на севере республики», - уточнили в компании.

Энергетики предупреждают, что смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли», - обращаются энергетики к жителям Удмуртской Республики.
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